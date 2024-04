Ecuador, la Polizia irrompe all’ambasciata del Messico: caos e feriti

StrettoWeb

La polizia ecuadoriana ha fatto irruzione con la forza nell’ambasciata messicana a Quito venerdì, dove si trova l’ex vicepresidente ecuadoriano Jorge Glas. L’irruzione è avvenuta poche ore dopo che il governo messicano aveva concesso a Glas asilo politico, mentre le tensioni diplomatiche tra i due Paesi si aggravano. La polizia ha sfondato le porte esterne della sede diplomatica messicana nella capitale ecuadoriana ed è entrata nel patio principale.

La situazione dell’ex vicepresidente Glas non è stata resa nota immediatamente. Agenti in uniforme hanno chiuso il viale principale di accesso alla sede. L’ambasciata messicana a Quito è rimasta sotto stretta sorveglianza della polizia nella tarda serata di venerdì. Un giorno prima, le tensioni tra i due Paesi sono aumentate dopo che il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador ha rilasciato dichiarazioni che l’Ecuador ha considerato “molto spiacevoli” sulle ultime elezioni in cui ha vinto il presidente ecuadoriano Daniel Noboa. Per reazione, il governo ecuadoriano ha dichiarato l’ambasciatore messicano persona non grata.

Il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador ha dichiarato ieri che il suo Paese sospenderà le relazioni con l’Ecuador, dopo che la polizia ha fatto irruzione nell’ambasciata messicana a Quito per arrestare l’ex vicepresidente Jorge Glas che si era rifugiato nella sede diplomatica. “Questa è una flagrante violazione del diritto internazionale e della sovranità del Messico”, ha scritto Obrador su X, aggiungendo di aver ordinato l’immediata sospensione dei rapporti diplomatici con il Paese

