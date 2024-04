Due reggini celebrano Puccini a Londra

StrettoWeb

Si è svolto ieri con un grande successo di pubblico e critica il primo dei tre concerti che portano i due talenti reggini ad esibirsi in altrettante prestigiose sedi londinesi. Un’idea nata sulla riva del mare di casa, dove i due ex allievi del conservatorio Cilea di Reggio Calabria si sono ritrovati durante una pausa dalle rispettive attività artistiche per parlare di musica e progetti futuri con il sogno di realizzare qualcosa insieme. La passione ha portato Antonio Morabito, che vive e lavora a Londra dopo aver frequentato il prestigioso Royal College of Music e Giuseppe De Luca, gioiosano diplomato all’accademia del Teatro alla Scala di Milano, a riunirsi sullo stesso palcoscenico nella capitale britannica.

Nel centesimo anniversario della morte di Giacomo Puccini il pianista e il baritono si fanno ambasciatori del bel canto italiano con un programma che porta con sé le radici a cui i due musicisti sono molto legati, l’apertura è infatti affidata alle arie di Francesco Cilea, grande compositore reggino nato a Palmi. Il concerto prosegue con arie d’opera e da camera del maestro toscano e di un altro grande nome della corrente musicale del Verismo, Francesco Paolo Tosti, amico di Puccini e frequentatore della città Londra, dove insegnò al Royal College of Music e fu maestro privato dei figli della regina Vittoria. Il concerto prevede l’alternarsi di arie d’opera a pezzi per pianoforte solo eseguiti dal Maestro Morabito.

Le prossime date saranno il 24 aprile presso St. Mary Le Stand Church, alle ore 19.30 (con la partecipazione della violinista Anna Ovsyanikova) e il 27 aprile presso St. Peter’s Church, nel quartiere di Chiswick alle ore 19.30.

