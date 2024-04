“Dubbi sulla tenuta del Ponte sullo Stretto? Ci pensano gli ingegneri”

StrettoWeb

“Leggo di timori e preoccupazioni sul ponte sullo Stretto. Resisterà al vento? Starà in piedi? Mentre se ne parla nel mondo sono stati già costruiti 5 ponti col sistema studiato per il ponte di Messina. Le persone che non si occupano di ingegneria possono stare tranquille, c’è gente che si sta occupando di questi problemi“. Così l’amministratore delegato di Webuild, Pietro Salini, parlando in conferenza stampa a Palazzo d’Orleans, in merito all’opera di collegamento stabile tra Calabria e Sicilia.

Insieme a Salini presenti all’incontro il presidente della Regione siciliana Renato Schifani e il presidente di Rfi Dario Lo Bosco, per fare il punto sugli investimenti del gruppo in Sicilia e sull’attività di formazione del personale da impegnare nei cantieri. “Il ponte è una enorme opportunità per dimostrare al mondo che le nostre capacità ingegneristiche e la nostra capacità di sognare possono essere trasformate in realtà“, ha aggiunto Salini.

