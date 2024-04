Donne e lavoro, la nuova partnership prende forma a Catanzaro

StrettoWeb

Venerdì 26 aprile alle ore 12 nella sede della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, in via Menniti Ippolito a Catanzaro, verrà sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato

alla costituzione di un partenariato tra l’ente camerale, il comitato per l’imprenditorialità femminile e il Soroptimist International D’Italia di Catanzaro.

Alla firma del documento sarà presente il presidente della Camera di Commercio, Pietro Falbo, la presidente del comitato per l’imprenditorialità femminile, Antonella Mancuso, e la presidente del Soroptimist di Catanzaro, Stefania Muzzi.

Il partenariato mira a sviluppare e sostenere iniziative comuni volte alla promozione dell’istruzione, dell’autoimprenditorialità e alla valorizzazione delle competenze femminili. Ulteriori dettagli verranno forniti nel corso della sottoscrizione del protocollo d’intesa.

