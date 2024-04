Donna incinta accusa un malore: morte lei e la bimba

StrettoWeb

Una tragedia ha sconvolto la giornata odierna a Taranto. Una donna incinta, una 30enne nigeriana, è morta insieme alla bimba in ospedale. Aveva chiamato il 118 per forti dolori all’addome. Arrivata in ospedale, durante il massaggio cardiaco i medici si sono resi conto della gravità della situazione e hanno chiamato i colleghi del reparto di ostetricia per procedere a un cesareo, ma per la mamma e la bimba che aveva in grembo non c’è stato nulla da fare.

Immediato il trasporto al pronto soccorso dove la trentenne è giunta in arresto cardiaco. Il personale sanitario ha iniziato le manovre rianimatorie e disposto un intervento chirurgico d’urgenza ma ogni tentativo è risultato vano.

