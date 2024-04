De Luca a Caltanissetta: “con il M5S vogliamo creare un’alternativa alle destre”

StrettoWeb

“Oggi a Caltanissetta abbiamo ufficializzato oggi il nostro sostegno alla ricandidatura del sindaco della città di Roberto Gambino. Abbiamo valutato attentamente il lavoro svolto dalla sua amministrazione negli ultimi 5 anni. Gambino ha dimostrato di avere a cuore il benessere della sua comunità e di lavorare con impegno per migliorare la qualità della vita dei cittadini“, è quanto afferma il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca.

“I dati parlano chiaro: la raccolta differenziata è arrivata al 65%, un risultato importante che testimonia l’impegno dell’amministrazione. Al sindaco Gambino riconosciamo una gestione amministrativa efficiente. Il nostro sostegno alla candidatura di Gambino rappresenta anche la prosecuzione di una collaborazione già avviata con il Movimento 5 Stelle, con cui condividiamo l’obiettivo di creare un’alternativa alle destre, e in particolare al governo Schifani. Ci siamo già trovati insieme a condividere importanti battaglie nell’interesse della Sicilia e dei siciliani e come più volte ho avuto modo di dire per me conta la buona amministrazione”, conclude De Luca.

