Dalla Regione Calabria 20 milioni di euro per “Ricerca & Sviluppo”

Lunedì 8 aprile alle ore 15,00 presso la sede di Confindustria di Reggio Calabria , sarà illustrato a tutte le imprese della Città metropolitana, l’avviso pubblico “Ricerca & Sviluppo“, finanziato dalla Regione con 20 milioni di euro. Dopo il lancio di presentazione in Cittadella, d’intesa con Unindustria, chiarisce la vice presidente Princi, sono stati proposti incontri provinciali per promuovere la diffusione rendendo centrali le aziende e i territori.

“L’avviso rappresenta un’opportunità per modernizzare le imprese calabresi per cui la ricerca deve essere espressione di competitività e di sviluppo. È una misura che andrà a migliorare i prodotti e i servizi permettendo di lavorare su settori strategici che necessitano di modernizzazione. È altresì occasione per animare il mercato stimolando nuovi finanziamenti al sud”.

I lavori si apriranno con i saluti del Presidente della sezione territoriale Domenico Vecchio, del presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara, del rettore dell’Università Mediterranea Giuseppe Zimbalatti e della vice presidente con delega alla ricerca Giusi Princi. A seguire i dirigenti regionali illustreranno il bando e le conseguenti azioni tecniche di accompagnamento alle imprese.

L’avviso si rivolge alle imprese piccole, medie o grandi che attivino una collaborazione effettiva con una Università.

Il valore massimo dei progetti finanziabili è di un milione di euro per i raggruppamenti di Piccole, medie imprese e Università e di oltre quattro milioni per i raggruppamenti di grandi imprese, piccole e medie e Università.

