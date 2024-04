Da Cunha gela i 12 mila del “Ceravolo”: il Como sbanca Catanzaro in rimonta per 1-2

StrettoWeb

Un bel pomeriggio, caldo e primaverile, una giornata di sole e un’atmosfera di altri tempi, ma anche una sconfitta e un urlo strozzato in gola al 96′. Il Catanzaro perde per 1-2 in rimonta lo scontro playoff contro il Como. Dopo il vantaggio di Vandeputte, Gabrielloni e Da Cunha ribaltano tutto nella ripresa, rovinando la giornata ai 12 mila del “Ceravolo”, accorsi allo stadio per il record di presenze. 12 mila rimasti con l’urlo strozzato in gola per il gol annullato ad Antonini al 96′, per un fuorigioco considerato millimetrico.

La partita

La partita è bella, ricca di episodi, gol annullati, pali. L’approccio alla sfida è tutto della squadra di casa, che dopo 10 minuti fa centro con Iemmello, ma Biasci è in fuorigioco e la rete non viene convalidata. È valida, invece, quella di Vandeputte, che a metà primo tempo segna l’1-0. Prende palla dalla sinistra, si accentra, tunnel all’avversario, palla dentro e la deviazione fortunata di un avversario permette si giallorossi di andare in vantaggio. È qui che si sveglia la compagine ospite, che sfiora la rete in due occasioni prima dell’intervallo: Cutrone infatti è scatenato e colpisce un palo di testa, prima di farsi annullare un gol.

Sono le prove generali della ripresa, in cui il Como cambia marcia, anche grazie alle sostituzioni, ‘cancellando’ difatti il Catanzaro, che non riesce più a giocare. E così, in dieci minuti, la squadra di Fabregas la ribalta con Gabrielloni di testa e con Da Cunha in mischia; da Cunha che qualche minuto prima aveva colpito il palo e che nell’esultanza per il gol si spacca, costringendo i medici a coprirlo con una fasciatura. Nella fase finale, la squadra di casa non riesce a trovare il pari, fermata al 96′ da un fuorigioco millimetrico annullato ad Antonini. Così il secondo posto diventa quasi impossibile, ma il Catanzaro può continuare a difendere la quinta posizione.

Il tabellino

Marcatori: 19’ pt Vandeputte (CAT), 16’ st Gabrielloni (COM), 22’ st Da Cunha (COM)

Catanzaro (4-4-2): Fulignati; Situm, Scognamillo, Antonini, Veroli (29’ st Oliveri); Sounas (29’ st D’Andrea), Petriccione (20’ st Pompetti), Verna (41’ st Donnarumma), Vandeputte; Biasci (20’ st Ambrosino), Iemmello

A disposizione: Sala, Miranda, Krajnc, Pontisso, Ghion, Brignola, Stoppa

Allenatore: Vivarini

Como (4-4-2): Semper; Iovine, Odenthal (1’ st Barba), Goldaniga, Sala; Strefezza, Abildgaard (1’ st Baselli), Braunoder, Da Cunha (25’ st Chajia); Gabrielloni (30’ st Gioacchini), Cutrone (43’ st Curto)

A disposizione: Vigorito, Rispoli, Ioannou, Ballet, Nsame, Cassandro, Fumagalli

Allenatore: Roberts

Arbitro: Di Bello

Assistenti: Del Giovane – Dei Giudici

Quarto uomo: Leone

Var: Di Martino

AVar: Serra

Recupero: 1‘ pt, 6‘ st

Angoli: nove Catanzaro, tre Como

Ammoniti: 27’ pt Odenthal (COM), 12’ st Antonini (CAT).

Risultati Serie B, 32ª giornata

Brescia-Pisa 3-1

Feralpisalò-Cosenza 2-2

Spezia-Lecco 1-1

Sudtirol-Parma 0-0

Ternana-Modena 0-0

Catanzaro-Como 1-2

Palermo-Sampdoria 2-2

Reggiana-Cittadella 0-2

Classifica Serie B

Parma 66 Como 61 Cremonese 59 Venezia 57 Catanzaro 52 Palermo 50 Brescia 45 Sampdoria 44 Cittadella 42 Pisa 40 Reggiana 40 Sudtirol 39 Modena 39 Bari 35 Cosenza 35 Spezia 35 Ternana 33 Ascoli 31 Feralpisalò 31 Lecco 23

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.