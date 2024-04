Cristiano De André in concerto a Reggio Calabria: grande attesa per un tour dedicato al padre

StrettoWeb

L’unico vero erede del patrimonio musicale deandreiano racconta il padre Fabrizio. Cristiano De André pronto a calcare il palco di Reggio Calabria. L’evento, organizzato da Esse Concerti, si terrà a Piazza Castello lunedì 6 agosto. Cristiano De André si esibirà in concerto in tutta Italia con “De André #DeAndré – Best Of Live Tour”, un omaggio al padre Fabrizio, a 25 anni dalla sua scomparsa, e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali.

L’importante progetto “De André canta De André” sbarca anche a Reggio Calabria e si arricchisce così di un nuovo tassello, dopo il successo dei quattro album “De André canta De André – Vol. 1” (2009), “De André canta De André – Vol. 2” (2010) e “De André canta De André – Vol. 3” (2017) e “De André canta De André – Storia di un impiegato” (2023) e dopo vari tour sold out dedicati ognuno a una parte del repertorio di Fabrizio.

Con “De André #DeAndré – Best Of Live Tour”, Cristiano, porterà sul palco il meglio del repertorio finora affrontato, accompagnato dagli inseparabili musicisti Osvaldo di Dio alle chitarre e Davide Pezzin al basso. Alle tastiere torna Luciano Luisi, che arrangiò i primi due volumi e alla batteria arriva Ivano Zanotti.

Uno spettacolo da non perdere, una serata musicale unica e irripetibile per Reggio e la Calabria.

I biglietti per il tour sono disponibili in prevendita su TicketOne e Ticketmaster.

Info e biglietti qui: https://bit.ly/deandrélivetour

Il tour è prodotto e organizzato da Trident Music.

