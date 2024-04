Cosenza, la spinta del Marulla contro il Bari: promozione speciale sulla prevendita | INFO e PREZZI

StrettoWeb

La Società Cosenza Calcio comunica che “sarà attiva da martedì 22 aprile 2024 alle ore 10:00 la prevendita per la gara Cosenza – Bari, valida per la trentacinquesima giornata del Campionato Serie BKT 2023/2024, in programma allo Stadio “San Vito – Gigi Marulla” alle ore 16:15 di sabato 27 aprile 2024. In occasione della gara succitata il Cosenza Calcio ha attivato una promozione che consente di acquistare i tagliandi di Curva Sud Bergamini e Curva Nord Catena al costo di euro 12,00 e quelli per la Tribuna B al costo di euro 18,00. Inoltre agli abbonati è riservata la possibilità di acquistare un tagliando donna o Under 18 nel settore di competenza al costo di 1 euro”. Così nel sito ufficiale il Cosenza annuncia la promozione speciale per la prevendita (attiva da martedì) del match contro il Bari di sabato.

Dove acquistare il biglietto

Ogni utilizzatore dovrà presentarsi all’ingresso con:

Stampa del titolo cartaceo Documento d’identità valido (non sono utili le patenti prive di indicazione della residenza).

Di seguito gli orari d’apertura degli Store, gli indirizzi dei punti vendita esterni e il costo dei tagliandi per settore. Ricordiamo, inoltre, che i tagliandi possono essere acquistati anche tramite il circuito online Viva Ticket.

BOTTEGHINI Stadio San Vito – “Gigi Marulla”

Da martedì 22 aprile a venerdì 26 aprile 10:00-13:00/16:00 –19:00 (Curva Nord “Catena”)

Sabato 27 aprile 10:00-17:00 (Curva Nord “Catena” – Curva Sud “Bergamini”).

STORE Via Arabia

Da mercoledì 22 aprile a venerdì 26 aprile 10:00-13:00/16:00 –20:00

Sabato 13 aprile 10:00-13:00

Il prezzo dei biglietti

CURVA SUD “BERGAMINI”: EURO 12,00 (NO RIDOTTO)

CURVA NORD “CATENA”: EURO 12,00 (NO RIDOTTO)

TRIBUNA A: EURO 28,00 (NO RIDOTTO)

TRIBUNA B: EURO 18,00 (NO RIDOTTO)

TRIBUNA “RAO” EURO 32,00 INTERO – EURO 28 RIDOTTO

TRIBUNA ROSSA SUD “BRUNO”: EURO 40,00 INTERO – EURO 32,00 RIDOTTO

TRIBUNA BLU CENTRALE: EURO 65,00 (NO RIDOTTO)

*BIGLIETTO “LUPACCHIOTTO”: UNDER 14: EURO 2,00 CURVA SUD “BERGAMINI” – CURVA NORD “CATENA”

*BIGLIETTO “LUPACCHIOTTO”: UNDER 14: EURO 5,00 TRIBUNA A MAX 200 TAGLIANDI

*BIGLIETTO “LUPACCHIOTTO”: UNDER 14: EURO 10,00 TRIBUNA “RAFFAELE BRUNO” SUD MAX 60 TAGLIANDI

*BIGLIETTO “LUPACCHIOTTO”: UNDER 14: EURO 10,00 TRIBUNA “RAO” MAX 60 TAGLIANDI

*BIGLIETTO “LUPACCHIOTTO”: UNDER 14: EURO 15,00 TRIBUNA BLU CENTRALE MAX 40 TAGLIANDI

Si ricorda che il tagliando “Lupacchiotto”, destinato all’under 14, può essere acquistato esclusivamente in abbinamento con il tagliando intero acquistato da un componente dello stesso nucleo familiare dell’utilizzatore under 14.

I tagliandi Lupacchiotto sono in vendita presso lo store ufficiale del Cosenza Calcio, sito in via Arabia e ai botteghini. L’acquirente dovrà necessariamente essere accompagnato da un parente o da un accompagnatore all’atto dell’acquisto ed entrambi dovranno essere muniti di carta d’identità (non è valida la tessera sanitaria).

