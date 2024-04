Cosenza Pallanuoto, doppio impegno casalingo: i risultati

StrettoWeb

Doppio impegno casalingo, sabato, per la Cosenza Pallanuoto. Perde in serie A1 la femminile contro la forte Sis Roma. 7-21 il risultato finale. 2-4, 1-4, 1-7, 3-6 i parziali con le romane nettamente superiori in vasca e reduci, anche, della vittoria della coppa Italia. “La squadra ha cercato di ribattere colpo su colpo, con alcune azioni molto positive. Adesso occorre concentrarci per il prossimo impegno e poi attendere contro chi giocheremo l’eventuale play out”, ha detto il mister della Olio di Calabria, Francesco Fasanella. A fine gara una foto tra le due squadre, insieme ai dirigenti.

Alfi Stefano e Gomez Mattia, gli arbitri della partita. Vince invece, sempre nella piscina di Cosenza, la maschile in serie C. 22-7, il risultato finale contro Ossidiana. 3/2, 7/1, 6/2, 6/2 i relativi parziali. “Abbiamo disputato una buona gara, nonostante il primo tempo peggiore di tutto il campionato”.

“Poi si è acceso il motore e la gara si è incanalata per il verso giusto. Ancora una volta sottolineiamo il lavoro dei giovani, in questo caso Saverio Sarro, classe 2010, che ha esordito ed avrà certamente un buon futuro agonistico”, ha invece detto l’allenatore bruzio Gianmarco Manna.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.