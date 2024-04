Cosenza, le novità di CDP a sostegno della Pubblica Amministrazione

StrettoWeb

Mercoledì 17 aprile 2024 alle ore 11:00, presso la Sala degli Specchi del Palazzo della Provincia in Piazza XV Marzo, è in programma un importante evento organizzato in collaborazione tra CDP e la Provincia di Cosenza, rivolto agli Enti Locali del territorio. Tra gli argomenti saranno presentati il nuovo Prestito Investimenti PNRR-PNC, rivolto agli Enti locali e agli Enti Pubblici non Territoriali beneficiari di contributi PNRR o PNC, che potrà anticipare parte dei contributi assegnati, e il Prestito Green a tasso agevolato destinato ad investimenti green.

Inoltre, sarà illustrato il Servizio di Tesoreria offerto da Poste Italiane congiuntamente alle Anticipazioni di Tesoreria di CDP. Nella Sala degli Specchi della Provincia saranno presenti Sindaci, Assessori, Segretari Generali, Uffici Finanziari e Tecnici, Revisori delle amministrazioni locali.

In apertura dei lavori sono previsti i saluti istituzionali del Presidente della Provincia, Rosaria Succurro. Relazioneranno:

Giuseppe Chirico , Relazioni Business PA Sud Italia ed Enti Monitorati, CDP;

, Relazioni Business PA Sud Italia ed Enti Monitorati, CDP; Salvatore Russo , Relazioni Business PA Sud Italia ed Enti Monitorati. CDP;

, Relazioni Business PA Sud Italia ed Enti Monitorati. CDP; Giuseppe Meranda, Dirigente del Settore Bilancio e Programmazione della Provincia di Cosenza.

A margine della sessione plenaria, i referenti territoriali di CDP saranno a disposizione prima e dopo il convegno per incontri dedicati e specifiche informazioni.

