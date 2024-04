A Cosenza “una finestra sul mondo delle professioni sanitarie”

StrettoWeb

L’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (TSRM e PSTRP) di Cosenza è un Ente pubblico non economico che rappresenta una componente essenziale del sistema sanitario italiano. Fondato in seguito alla legge del 11 gennaio 2018, n. 3, l’Ordine agisce come organo sussidiario dello Stato, con il compito di tutelare gli interessi pubblici connessi all’esercizio delle Professioni Sanitarie.

La storia dell’Ordine TSRM e PSTRP di Cosenza è intrinsecamente legata allo sviluppo delle Professioni Sanitarie in Italia, un percorso che ha visto la nascita di figure professionali altamente specializzate, dedicate alla cura e al benessere dei pazienti. Con sede in Via Fratelli Cervi n.10, Cosenza (Cs), l’Ordine si impegna a promuovere l’autonomia e la qualità delle prestazioni sanitarie, nel rispetto dei principi etici e deontologici.

Nel corso degli anni, l’Ordine ha intrapreso un percorso volto a far conoscere le Professioni Sanitarie che rappresenta, attraverso un’attiva collaborazione con le scuole della provincia. Questa iniziativa è guidata da una squadra di Professionisti dedicati: il Presidente Salvatore Liserre, il Vicepresidente Antonio Venturo, il Segretario Erika Molinaro, il Tesoriere Andrea Rizzo e altri nove Consiglieri, tra cui Rosa Bosco, Davide Rizzuti, Rosangela Licciardi, Leonardo Lione, Teresa Mancuso, Maria Redavide, Amerigo Giuseppe Rota, Domenico Russo, Salvatore Di Cunto.

L’obiettivo è quello di avvicinare i giovani alle Professioni Sanitarie, mostrando loro le opportunità e le sfide di un settore in continua evoluzione. Gli incontri conoscitivi con le scuole hanno permesso di gettare una luce sulle diverse carriere possibili all’interno del campo sanitario, sottolineando l’importanza del contributo di ogni Professionista alla salute della comunità.

Il prossimo appuntamento di questo percorso informativo si terrà il 13 maggio presso l’IIS “Pizzini – Pisani” di Paola, dove l’Ordine TSRM e PSTRP di Cosenza avrà l’opportunità di parlare direttamente con gli studenti, condividendo esperienze e conoscenze. Questo evento rappresenta un’ulteriore occasione per rafforzare il legame tra l’Ordine e le nuove generazioni, incoraggiando i giovani a considerare una carriera nelle Professioni Sanitarie.

Con la sua storia e le sue iniziative, l’Ordine TSRM e PSTRP di Cosenza si conferma un punto di riferimento per la formazione e la crescita professionale nel settore sanitario, impegnandosi costantemente nella promozione di un futuro più sano e informato per tutti.

