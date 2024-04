Corigliano-Rossano: elisoccorso in fase di atterraggio spacca la vetrina di un negozio

StrettoWeb

Disavventura questa mattina a Corigliano-Rossano: intorno alle 12:15, l’elisoccorso è atterrato sulla pista dell’ospedale Giannettasio dell’area urbana di Rossano, probabilmente trasportando un ferito come testimonia la mobilitazione, presso il presidio, dell’ambulanza. Nell’atterraggio, la potenza delle eliche ha creato un polveronemolto forte e danneggiato la vetrata della porta di un negozio nelle adiacenze, quella della Giemme Sport collocata su via Galeno. La porta è stata temporaneamente messa in sicurezza con del nastro adesivo e un cartello per preservare l’incolumità dei clienti.

