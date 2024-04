Conte in Calabria continua a blaterare contro il Ponte sullo Stretto

StrettoWeb

“Il ministro Salvini sta portando avanti tutto questo con grande superficialità pensando che si debba intestare un’opera e voglia passare alla storia, così come è stato già in passato per altri, per questo progetto. Rischia, e sarebbe in buona compagnia anche qui, di passare alla storia per questo fallimento se le cose vengono impostate in modo così approssimativo”. A dirlo il leader 5 Stelle Giuseppe Conte, oggi a Vibo Valentia, parlando del Ponte sullo Stretto.

“Si concentrano tutti i miliardi a disposizione, addirittura togliendoli dai fondi di coesione e sviluppo necessari per lo sviluppo sociale, non solo economico, della Sicilia e questo riguarda anche la Calabria, su un progetto che fior di tecnici dicono essere aggiornato al 2011-2012. Allora c’è un problema tecnico, tecnologico perché stiamo parlando di un ponte che dobrebbe essere il più lungo al mondo e supererà quello che lo è attualmente di circa 1,3 chilometri. Quindi si parla di un’opera che richiede uno sforzo importante e sul piano tecnico mi pare che questa consapevolezza da parte del ministro Salvini non ci sia. Il tema dunque è un altro: realizziamo le infrastrutture che servono in Calabria e Sicilia e poi valuteremo”.

