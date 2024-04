Con Aspromonte Trails avventura sul “Sentiero naturalistico Passo del Falco”

StrettoWeb

“Patrocinata dal Comune di San Roberto e organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica Aspromonte Trails, il prossimo 21 Aprile si tornerà a camminare nel suggestivo e panoramico “Sentiero naturalistico Passo del Falco“. L’evento didattico completamente gratuito, aperto a tutti, di soli 8 km in linea partirà dallo storico mulino settecentesco Scannaporcelli dove una natura incontaminata farà da cornice“, come si legge in una nota dell’Associazione.

“Si inizierà con brevi cenni da parte di un istruttore nazionale metodo Damilano della tecnica del fitwalking e fitwalking cross, in quest’ultima disciplina si metterà in risalto l’uso corretto dei bastoncini nella pratica sportiva.

Informazioni più dettagliate all’interno del gruppo temporaneo.

Per partecipare è obbligatorio prenotarsi entro giorno 19 aprile tramite e-mail asdaspromontrails@gmail.com oppure direttamente nel gruppo whatsapp tramite il link d’ingresso pubblicato nel gruppo facebook dell’associazione sopracitata“, conclude la nota stampa.

