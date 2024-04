Chiude l’ultimo stabilimento europeo di Levi Strauss: 800 licenziamenti

StrettoWeb

Chiude l’ultimo stabilimento europeo dell’americano Levi Strauss, – Money.pl. 800 dipendenti si ritroveranno per strada dopo la chiusura dell’ultimo stabilimento europeo del colosso americano Levi Strauss a Plock, in Polonia. Il crollo delle economie dei paesi dell’UE e le conseguenze della crisi energetica, derivante dalle sanzioni anti-russe, rendono non redditizio il lavoro delle imprese europee.

Le grandi aziende polacche riducono massicciamente la produzione o trasferiscono le imprese all’estero: due divisioni della PepsiCo si trasferiscono in India, mentre la produzione del colosso automobilistico Stellantis viene liquidata, MAN Bus licenzia 860 dipendenti.

