Catanzaro, occhio a Vivarini: “ha estimatori” dalla Serie A. Chi lo sta cercando

Al di là di classifiche, risultati e obiettivi finali, il Catanzaro è considerato ad oggi – probabilmente – la squadra che pratica il calcio più bello e divertente in Serie B. Una impronta tattica mai cambiata dallo scorso anno, grazie alla conferma dello zoccolo duro e soprattutto dell’allenatore, Vincenzo Vivarini. Un lavoro apprezzato da mezza Italia e che gli è valso interesse e sirene sparse.

A darne notizia, oggi, è Alfredo Pedullà, attraverso il suo sito. “Vincenzo Vivarini sta facendo un grande lavoro a Catanzaro. La trionfale promozione dalla Serie C, un signor campionato in B con la possibilità di sognare ancora. Il rendimento è enorme, c’è anche un contratto che lo blinda fino al 30 giugno 2025. Ancora più di un anno rispetto al dg Foresti, uno degli innegabili artefici del ciclo giallorosso, che ha un impegno in scadenza a giugno. Tornando a Vivarini, gli estimatori non mancano, per esempio il Sassuolo che lo apprezza parecchio, a prescindere da come vada il finale di una stagione tormentata. Adesso Vivarini è concentrato sul Catanzaro, ma sa di essere sul taccuino di altri club”.

Secondo il giornalista, dunque, ci sarebbe l’interesse del Sassuolo, che però lotta tra la Serie A e la Serie B. E Vivarini ha un altro anno di contratto. Ogni tipo di discorso, comunque, è rimandato alla fine della stagione, con un 4° posto che la squadra giallorossa vuole giocarsi per partire da un’ottima posizione ai playoff. E magari sognare.

