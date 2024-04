E’ ancora Catanzaro show! Super Iemmello, sbancata Modena per 1-3

StrettoWeb

Catanzaro formato trasferta. Catanzaro formato macchina da gol. Catanzaro formato vittoria. Catanzaro formato spettacolo. Fate un po’ voi, ma gli aggettivi sono finiti da un pezzo. Questa sera i giallorossi regalano l’ennesimo show, confermandosi corsari in Emilia. La Regione porta bene alla squadra di Vivarini, che due settimane dopo Parma sbanca anche Modena: 1-3 al Braglia nell’anticipo del venerdì di Serie B, con un super Iemmello, autore di due reti e di un assist da sogno.

La partita

Il pressing alto dei canarini non spaventa i calabresi, che con un fraseggio veloce e a un tocco riescono a superare con facilità il primo pressing, lasciandosi davanti aperte praterie. E’ così che arrivano i gol, tutti alla stessa maniera, con la premiata ditta Vandeputte-Iemmello. Così il primo serve il secondo sul filo ed è 0-1 al quarto d’ora. Dopo dieci minuti, il bomber gli ricambia il favore: viene dietro e con un tacco di prima alla Totti libera spazio al compagno, che arriva fino alla trequarti e raddoppia. Che spettacolo! Prima dell’intervallo, dopo un’azione insistita e in seguito a un indecisione di Fulignati, Tremolada accorcia le distanze e lascia tutto aperto.

Nella ripresa, però, non c’è storia. Il pressing alto continua a non impensierire i calabresi, che si affidano anche al proprio portiere, voglioso di riscattare l’errore del primo tempo. E così è ancora spazio ai contropiedi, che portano all’1-3. Prima di Ambrosino, poi di Iemmello. Il gol del primo, infatti, viene annullato per fuorigioco dal Var, ma sul secondo non c’è nulla da fare: il Re di Catanzaro fa doppietta in contropiede e chiude la gara. Con questo risultato, il Catanzaro va a -3 dal Venezia e a -4 dalla Cremonese 3ª che però devono giocare.

Il tabellino

Marcatori: 17’ pt e 24’ st Iemmello (C), 25’ pt Vandeputte (C), 35’ pt Tremolada (M).

Modena (3-4-2-1): Seculin; Ponsi, Zaro, Pergreffi, Santoro, Magnino (34’ st Battistella), Palumbo, Cotali (16’ st Corrado); Tremolada, Duca (34’ Manconi); Gliozzi (16’ st Abiuso). A disposizione: Bozhanaj, Di Stefano, Gagno, Leonardi, Mondele, Oukhadda, Riccio, Strizzolo. Allenatore: Bianco

Catanzaro (4-4-2): Fulignati; Situm, Scognamillo, Antonini, Veroli (47’ st Miranda); D’Andrea (16’ st Sounas), Petriccione (16’ st Ghion), Pontisso (33’ st Pompetti), Vandeputte; Ambrosino (33’ st Biasci), Iemmello. A disposizione: Sala, Krajnc, Oliveri, Verna, Stoppa, Donnarumma, Brignola. Allenatore: Vivarini

Arbitro: Perenzoni

Assistenti: Raspollini-Lombardo

Quarto ufficiale: Calzavara

Var: Miele

Ass: Marini

Angoli: otto Modena, tre Catanzaro

Recupero: 1‘ pt; 6‘ st

Ammoniti: 21’ pt Zaro (M), 44’ pt Tremolada (M), 25’ st Scognamillo (C), 38’ st Battistella (M).

Classifica Serie B

Parma 66 Como 61 Cremonese 59 Venezia 58 Catanzaro 55 Palermo 50 Brescia 45 Sampdoria 44 Cittadella 42 Pisa 40 Reggiana 40 Sudtirol 39 Modena 39 Bari 35 Cosenza 35 Spezia 35 Ternana 33 Ascoli 32 Feralpisalò 31 Lecco 23

