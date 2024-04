Catanzaro, il giovane calciatore che aveva perso i sensi è tornato a casa

StrettoWeb

“A seguito degli accertamenti medici che hanno dato esito negativo, questo pomeriggio Pierfrancesco Gatto è tornato a Catanzaro! Dopo uno scontro fortuito il giovane Aquilotto era rimasto privo di sensi per diversi minuti. A scongiurare il peggio è stato il medico del Calcio Foggia, il Dott. Bucci, che si è subito accorto della gravità della situazione e ha praticato tutte le manovre necessarie per rianimare il ragazzo. Gatto è stato accolto dai compagni, da mister Zito e dallo staff tecnico, poi ha incontrato il Presidente Floriano Noto e l’entourage giallorosso. Forza Pierfrancesco, ti aspettiamo presto in campo per i play-off!”.

Così il Catanzaro, sui social, informa della bella notizia dopo il grande spavento di sabato. A Foggia, nel corso del match di Primavera 3, il giovane Gatto del Catanzaro ha perso i sensi dopo uno scontro. La mamma, spaventata, ha accusato anche un malore. Tempestivo ed eccellente l’intervento del medico sociale della squadra pugliese, che il club giallorosso ha ringraziato ieri. Oggi, invece il ritorno a casa del classe 2007, come si può vedere dalle foto a corredo. Accolto dai sorrisi dei compagni, dal Presidente Noto e dal DG Foresti.

