Il Catanzaro si butta via: avanti 0-2 a Pisa, ma si fa rimontare

Il Catanzaro si butta via a Pisa, pregustando un quarto posto che a un certo punto è stato anche a -1. Nell’anticipo del venerdì di Serie B, giallorossi bene per un’ora, e avanti 0-2, ma poi il Pisa rimonta per il pari (2-2) finale. Il vantaggio giallorosso è immediato: botta al volo di Pontisso su corner dopo due minuti. 0-1 all’intervallo, che si trasforma nel raddoppio all’ora di gioco con Ambrosino.

Gara in pugno e classifica invitante, col -1 dal 4° posto della Cremonese, che nel frattempo perdeva a Venezia. Ma in dieci minuti, nell’ultima parte di gara, il Pisa accorcia e pareggia, con Moreo e con Marko Marin. Finisce così. Catanzaro a -3 dalla Cremonese. 4° posto ancora alla portata, ma che peccato.

Il tabellino

Marcatori: 2’ pt Pontisso (C), 18’ st Ambrosino (C), 29’ st Moreo (P), 36’ st Marin (P).

Pisa (4-2-3-1): Nicolas; Barbieri, Caracciolo, Canestrelli, Beruatto; Marin (38’ De Vitis), Esteves (34’ st Tourè); D’Alessandro, Valoti (22’ st Mlakar), Arena (22’ st Tramoni M.); Bonfanti (22’ st Moreo)

A disposizione: Loria, Tramoni L., Torregrossa, Masucci, Calabresi, Piccinini

Allenatore: Aquilani

Catanzaro (4-4-2): Fulignati; Situm (1’ st Oliveri), Brighenti (36’ st Veroli), Antonini, Scognamillo; Sounas, Petriccione, Pontisso (14’ st Pompetti), Vandeputte; Biasci (14’ st Iemmello), Ambrosino (30’ st Brignola)

A disposizione: Sala, Borrelli, Verna, Krajnc, Donnarumma

Allenatore: Vivarini

Arbitro: Gualtieri

Assistenti: Imperiale – Ceccon

Quarto ufficiale: Scatena

Var: Gariglio

Ass: La Penna

Angoli: dieci Pisa, tre Catanzaro

Recupero: 1‘ pt; 5‘ st

Ammoniti: 22’ pt Caracciolo (P), 32’ pt Pontisso (C), 42’ pt Situm (C), 13’ st Valoti (P), 16’ st Esteves (P), 18’ st Ambrosino (C)

Parma 70 Como 67 Venezia 67 Cremonese 60 Catanzaro 57 Palermo 52 Brescia 46 Sampdoria 45 Pisa 45 Cittadella 44 Sudtirol 43 Reggiana 40 Modena 40 Cosenza 39 Ternana 37 Bari 36 Spezia 36 Ascoli 34 Feralpisalò 31 Lecco 26

