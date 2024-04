Catania, missione compiuta: vittoria, salvezza e playoff. Battuto il Benevento 1-0

StrettoWeb

Tanta, tanta fatica, ma alla fine la missione è compiuta. Il Catania riesce a salvarsi, evitando i playout e contemporaneamente centrando i playoff grazie alla vittoria della Coppa Italia Serie C. Contro il Benevento arriva la vittoria: 1-0 firmato Cianci, in gol a ridosso del primo tempo. Il successo era l’unico punteggio che permetteva agli etnei di non guardare agli altri risultati.

Così facendo, non è solo ingresso ai playoff, ma anche da posizione favorevole, evitando la fase preliminare. Questo per via del regolamento rispetto a chi vince la Coppa Italia Serie C. In campionato, in relazione alle spese effettuate, la stagione rimane fortemente deludente, ma ora la squadra di Zeoli può tentare il miracolo e raddrizzare un’annata non proprio positiva, anche perché ha dimostrato – in gare secche o su andata e ritorno – di potersela giocare. Spinta da una tifoseria che l’intera Serie C, ma anche l’intera Serie B e mezza Serie A, si possono soltanto sognare.

