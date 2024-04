Catania KO a Sorrento, non è ancora salvezza: cosa manca per la permanenza (davvero poco)

StrettoWeb

L’assurda stagione del Catania è destinata a rimanere tale fino all’ultimo secondo. Nonostante la vittoria in Coppa Italia abbia garantito la disputa dei playoff, questi sono ancora a rischio. Perché è la salvezza diretta ad essere ancora a rischio. Anche se manca pochissimo. Questa sera, nella 37ª e penultima giornata, sconfitta a Sorrento per gli etnei, destinati a vedersela al Massimino nell’ultimo turno contro il Benevento, ancora in lotta per il secondo posto. I playout sono uno spettro ancora possibile, pur se con una serie di combinazioni assurde. Questo significherebbe non solo pericolosi spareggi, ma anche niente playoff ottenuti grazie alla Coppa Italia.

La partita. Il Catania si sveglia solo nel finale, negli ultimi minuti. Dopo le reti bianche all’intervallo, nella ripresa il Sorrento vola e ne segna tre in mezz’ora, con Loreto, Cuccurullo e Ravasio. La doppietta di Cianci nel finale regala il 3-2 definitivo, ma non basta. Il Catania rimane 15°, ma solo a +1 dalla Turris e a +3 dal Monopoli. L’ultima giornata sarà decisiva.

Catania salvo se…

Intanto, in caso di vittoria o pari, sarebbe salvezza matematica e quindi playoff. Il Catania però può salvarsi anche arrivando 16°, vista la distanza dal Monterosi. Quindi anche se dovesse perdere o pareggiare a Benevento e la Turris dovesse vincere. Il Monopoli (17°) è a -3 e, se dovesse vincere contro il Messina, potrebbe agganciare il Catania in caso di sconfitta di quest’ultima. Con entrambe le squadre a 42, a quel punto conterebbero punti e gol negli scontri diretti (1-1 all’andata e 0-0 al ritorno). Vista l’ulteriore parità, ecco la differenza reti generale: il Catania è pari, il Monopoli è a -11. In pratica il Monopoli dovrebbe vincere 11-0, o comunque ottenere una vittoria larghissima, e contemporaneamente il Catania perdere con tanti gol di scarto (ad esempio il Monopoli vince 6-0 e il Catania perde 6-0). Insomma, salvezza ad un passo, ma non matematica.

Risultati Serie C girone C, 37ª giornata

Messina-Potenza 2-2

Benevento-Latina 4-0

Crotone-Monopoli 3-1

Foggia-Audace Cerignola 1-2

Giugliano-Casertana 1-1

Picerno-Brindisi 0-0

Sorrento-Catania 3-2

Taranto-Avellino 1-0

Turris-Monterosi 0-0

Virtus Francavilla-Juve Stabia 1-1

Classifica Serie C girone C

Juve Stabia 75 Avellino 66 Benevento 63 Casertana 61 Taranto 59 (-4) Picerno 57 Giugliano 52 Latina 51 Crotone 49 Foggia 48 Audace Cerignola 47 Sorrento 45 Acr Messina 44 Catania 42 Potenza 41 Turris 40 Monopoli 39 Virtus Francavilla 33 Monterosi Tuscia 31 Brindisi 24 (-4)

