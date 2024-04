Il Catania si salva (e va ai playoff) se… tutte le combinazioni di un finale thriller

StrettoWeb

Thriller. Da cardiopalma. Da paura. Di aggettivi, per questo finale di campionato, ce ne sarebbero diversi, ma non sappiamo se sia un bene o un male – oggi – immedesimarsi nei tifosi del Catania. Domenica è arrivata l’ennesima sconfitta di una stagione assurda, inspiegabile, indecifrabile e indescrivibile. La vittoria in Coppa Italia Serie C, che pure poteva starci considerando la forza dell’organico (e infatti non avrebbe fatto notizia, se non perché arrivata in un momento incredibile), ha regalato un posto playoff agli etnei, che però rischiano di perderlo perché stanno ancora lottando per gli altri “play”, ma quelli “out”, per non retrocedere. Pazzesco.

L’ultima giornata il Catania ospita in casa il Benevento, che è 3° ma ancora in corsa per il 2° posto. Non proprio una delle partite più semplici. In caso di vittoria, non ci sarebbe alcun problema: salvezza e quindi playoff. In caso di pareggio o sconfitta, invece, potrebbero incastrarsi delle combinazioni che andrebbero a condannare i siciliani non solo alla mancata disputa dei playoff, ma anche a giocare gli spareggi per non ritrovarsi nell’incubo Serie D. Di nuovo. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Il regolamento

Innanzitutto precisiamo cosa dice il regolamento. Com’è noto, se ci sono più di 8 punti tra le due potenziali sfidanti ai playout, questi non si disputano, con tanto di retrocessione diretta della squadra messa peggio. Ad oggi, quindi, il Monterosi potrebbe retrocedere direttamente se la distanza dalla 16ª (oggi la Turris, ma potrebbe essere anche il Catania) rimanesse quella attuale (9 punti).

Il regolamento dice anche che… il Foggia potrebbe andare ai playoff perdendo e non pareggiando. E che c’entra il Foggia? Il paradosso è legato proprio al Catania. Se il Monterosi batte il Foggia, il Sorrento perde contro la Casertana, il Catania perde e le dirette concorrenti la scavalcano, gli etnei andrebbero a sfidare proprio il Monterosi ai playout (distanza di 7 punti), liberando la disputa di playoff all’11ª, il Foggia appunto. Una sfida nella sfida, un incrocio playoff-playout micidiale.

Classifica Serie C girone C

Prima delle combinazioni, pubblichiamo la classifica integrale.

Juve Stabia 76 Avellino 66 Benevento 66 Casertana 62 Taranto 62 (-4) Picerno 58 Giugliano 53 Crotone 52 Latina 51 Audace Cerignola 50 Foggia 48 Sorrento 48 Acr Messina 45 Potenza 42 Catania 42 Turris 41 Monopoli 39 Virtus Francavilla 34 Monterosi Tuscia 32 Brindisi 25 (-4)

Le combinazioni

Ecco tutte le combinazioni possibili. Catania salvo (e ai playoff) se…

batte il Benevento;

pareggia contro il Benevento e almeno una tra Turris e Monterosi non vince. Nel primo caso la Turris resterebbe dietro in classifica. Se invece dovesse vincere e scavalcare il Catania, è importante che il Monterosi non vinca per mantenere la distanza di oltre 8 punti. Quindi il Catania si salverebbe direttamente pur finendo in 16ª posizione, per il regolamento di cui sopra;

Pareggia contro il Benevento e Potenza-Virtus Francavilla non termina in parità. Perché se vincono i lucani, il Catania mantiene il +9 sul Francavilla; se vincono i pugliesi gli etnei scavalcherebbero il Potenza;

perde contro il Benevento e non vincono tutte quelle che stanno sotto. Ma anche se perde solo la Turris (che però gioca in casa del Brindisi). Da ricordare che, in caso di arrivo a pari punti, il Catania è avanti a Turris e Monopoli (stessi risultati e gol, ma migliore differenza reti). Ci sono però delle situazioni in cui più di squadre possono finire a pari punti, e in alcuni di questi il Catania sarebbe destinato al playout.

Classifica avulsa: che succede in caso di arrivo a pari punti

Questi i criteri da considerare:

Punti fatti negli scontri diretti; Differenza tra gol fatti e subiti negli scontri diretti; Differenza reti globale in campionato; Numero di gol segnati in generale in campionato.

Prendendo sempre in ipotesi una sconfitta del Catania, queste le situazioni:

se arrivano a 42 Monopoli, Catania e Turris, questa la classifica:

Monopoli 6 Catania 5 Turris 4

se arrivano a 42 Turris, Catania e Potenza, così la classifica:

Turris 9 Catania 4 Potenza 4

se arrivano a 42 Catania, Monopoli e Potenza:

Potenza 7 Monopoli 5 Catania 3

se arrivano a 42 tutte e quattro squadre, quindi Catania, Turris, Potenza e Monopoli, anche qui Catania condannato:

Turris 10 Monopoli 9 Potenza 7 Catania 6.

