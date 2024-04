Castrovillari piange: muore la 19enne in coma dopo l’incidente di Pasqua

StrettoWeb

Un terribile incidente nel giorno di Pasqua, la speranza attaccata ad un filo e il tragico epilogo: non ce l’ha fatta Claudia Mauria, la 19enne di Castrovillari rimasta gravemente ferita nell’incidente avvenuto nei pressi del tribunale cittadino. La ragazza, ricoverata all’Ospedale Annunziata di Cosenza in terapia intensiva, era rimasta vittima di uno scontro in cui la sua auto si era ribaltata.

Dopo dieci giorni di lotta tra la vita e la morte, la giovane Claudia non ha superato il coma ed è deceduta. I funerali della 19enne si terranno domani mattina, 12 aprile, alle ore 8 nella Chiesa di San Girolamo dove è già esposto il feretro di una vita spezzata troppo presto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.