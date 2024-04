Caronia: iniziativa in ricordo del generale Orlando, donati defibrillatori alla comunità

StrettoWeb

II Comune di Caronia (Messina) e l’Istituto Comprensivo Santo Stefano Camastra presentano un’iniziativa promossa dall’Associazione istituita in memoria e da un desiderio del Gen. C.A. Stefano Orlando: consegna di defibrillatori alla comune in provincia di Messina, che ha dato i natali al Generale. Nei giorni 19 e 20 aprile tre incontri con le scuole del territorio e la cittadinanza. Venerdì 19 aprile dalle ore 8,30 presso il Polo Scolastico in contrada Trapesi a Caronia si terrà il

corso di rianimazione cardiopolmonare e manovre di disostruzione con il personale dell’Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I grado, Comune di Caronia e ASD Caronia, con abilitazione all’uso defibrillatore 118 pediatrico-adulto.

Il corso sarà tenuto dal prestigioso International Training Center Squicciarini Rescue. Nella stessa giornata alle ore 12.30 in Piazza Idria si svolgerà la cerimonia di donazione da parte dell’Associazione Generale Orlando alla comunità di Caronia, di 5 defribillatori portatili e del defibrillatore da esterno che sarà collocato nella piazza e sarà benedetto da Padre Carmelo Scalisi. Una donazione sarà fatta anche sabato 20 aprile alle ore 10.30 a Marina di Caronia. L’Associazione Generale Orlando consegnerà alla comunità un defibrillatore da esterno che sarà collocato in prossimità dei campetti sportivi e benedetto da Padre Carmelo Scalisi.

Nei due incontri interverranno: Intervengono: Giuseppe Cuffari Sindaco di Caronia, Maria Larissa Bollaci, Dirigente scolastico

Marco Squicciarini, fondatore Squicciarini Rescue e conclude Giovanna Orlando, Presidente dell’ Associazione Generale Orlando

