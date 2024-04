Caos al ‘Pugliese’ di Catanzaro: stop ai parcheggi selvaggi dei tifosi

StrettoWeb

Il Si Cobas Calabria chiede che nel parcheggio lato Geriatra vengano realizzate le strisce che delimitato i parcheggi. “Da troppo tempo questo parcheggio è stato utilizzato non al meglio e una volta finiti i lavori di ripristino del muro caduto e successivamente abbattuto per consentire la consegna dei lavori che in aprile 2024 sono terminati. Ora per realizzare un lavoro migliore e ottimizzare gli spazi chiediamo che vengano realizzate le strisce per consentire al meglio la fruibilità degli spazi visto che ormai da tempo i parcheggi del presidio Pugliese soffrono la mole di vetture presenti”.

“Stiamo denunciando sempre la problematica dei parcheggi abusivi dei tifosi della squadra cittadina e anche in occasione di Catanzaro-Como del 06/04/2024 abbiamo scritto in amministrazione per continuare il lavoro di sorveglianza dei due parcheggi (lato Geriatra e lato bar parcheggio coperto).

“Siamo sempre pronti a collaborare e suggerire nuove modalità per gestire al meglio le problematiche logistiche e siamo certi che l’amministrazione di Aou Renato Dulbecco sia in grado di gestire la sorveglianza dei parcheggi dei dipendenti perché è un diritto sacrosanto del lavoratore”. Lo dichiara in una nota Roberto Laudini, Coordinatore regionale Si Cobas Calabria.

