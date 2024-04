Campagna prevenzione incendi: presentazione oggi a Messina

StrettoWeb

Il sindaco Federico Basile e l’assessore alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli, oggi, martedì 30 aprile, alle ore 9.30, nella sala Falcone Borsellino a palazzo Zanca, terranno una conferenza stampa, cui prenderanno parte il direttore generale del Comune Salvo Puccio e l’esperto comunale al ramo l’ing. Antonio Rizzo.

L’appuntamento sarà occasione per approfondire e sensibilizzare la cittadinanza all’adozione di comportamenti volti a prevenire situazioni di potenziale pericolo di innesco degli incendi e illustrare le norme da seguire in caso di avvistamento di incendi, al fine di mitigare il rischio sul territorio in vista della stagione estiva. All’incontro sono stati invitati a partecipare i rappresentanti di Associazioni di volontariato di protezione civile e di quelle ambientaliste.

