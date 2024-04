Calabria ed economia del mare: istruzioni per l’uso con il Ministro Musumeci

StrettoWeb

Il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, sarà presente all’’evento in programma domani martedì 16 Aprile 2024 dalle 15,00 presso la sala convegni dell’Autorità portuale di Corigliano. Tra gli interventi figura quello del Senatore Ernesto Rapani, il quale porterà il suo contributo al tema centrale del convegno voluto da Assonautica: “Calabria ed economia del mare, istruzioni per l’uso… Cercasi!”.

Nonostante la Calabria possieda ben 800 chilometri di preziosa costa, le sue potenzialità nell’economia marittima sembrano non essere riflesse nei rapporti ufficiali. I dati evidenziano una mancanza di rappresentanza nei settori chiave dell’economia del mare, quali il turismo nautico, la cantieristica, gli sport acquatici e la filiera ittica.

La presenza del Ministro Musumeci rappresenta un evento storico, anche per il fatto che l’Italia ha per la prima volta un Ministero dedicato specificamente alle Politiche del Mare. Il Piano del Mare, recentemente creato, si configura come uno strumento significativo per armonizzare le varie normative e favorire lo sviluppo sostenibile delle attività legate al mare.

Il convegno rappresenta un’importante occasione per mettere in luce le sfide e le opportunità che il mare offre alla Calabria e per individuare strategie concrete per il suo sviluppo economico. La partecipazione del Ministro Musumeci e delle autorità presenti sottolinea l’importanza attribuita a questo settore e l’impegno nel promuoverne la crescita e la valorizzazione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.