Calabria, la chirurgia di Paola rischia il trasferimento: al via la protesta

“Domenica 14 aprile, dalle ore 10:30, in piazza IV novembre, si terrà la prima mobilitazione pacifica per dire no al trasferimento del reparto di chirurgia dal nosocomio Paolano”. Lo affermano gli esponenti del comitato regionale per la difesa del diritto alla salute che questa prossima domenica daranno il via da Paola ad una serie di manifestazioni pubbliche contro l’attuazione del nuovo piano di riordino della rete Ospedaliera che, purtroppo, comporterà diversi disagi a tanti Calabresi.

“Un sit-in, – continuano – il primo dopo quelli dello scorso anno, per impedire che si proceda alla messa in atto di un piano di riordino che lede, ancora una volta, il diritto alla salute dei calabresi. Non staremo fermi e in silenzio – concludono –neanche questa volta, domenica da Paola partirà il grido d’allarme che coinvolgerà tutti quei territori che si vedranno negato il diritto alla salute”.

