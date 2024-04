Caccia a Reggio Calabria, ventata d’aria fresca: nuovi componenti degli ATC, cosa cambia in città

StrettoWeb

Così come annunciato questa mattina, nel pomeriggio a Reggio Calabria si sono insediati i componenti degli Ambiti Territoriali di Caccia, RC1 e RC2, che suddividono il territorio provinciale in parte tirrenica e jonica. Gli organi, che prevedono il controllo, la gestione e il buon mantenimento della biodiversità in città, si rinnovano in un clima di aria fresca e rinnovata.

L’evento di insediamento si è svolto a Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana, con i saluti delle Istituzioni e la presenza dei Comitati territoriali, delle Associazioni degli Agricoltori, dei rappresentanti della Città Metropolitana, delle maggiori Associazioni venatorie e del mondo ambientalista ed ecologista. A spiegare l’evento, ai microfoni di StrettoWeb, è il Consigliere Metropolitano Delegato a Caccia e Pesca, Salvatore Fuda, che ha anche parlato della peste suina:

Il Consigliere Metropolitano delegato a Caccia e Pesca, Salvatore Fuda

