Bova Marina: in scena il musical dei 125 anni dall’arrivo dei Salesiani

StrettoWeb

C’è molto fermento a Bova Marina per il musical che il 24 aprile alle ore 21 andrà in scena presso il CineTeatro don Bosco ed inserito all’interno della visita presso la comunità bovese del Cardinale Angel Fernandez Artime X° successore di San Giovanni Bosco. Il musical è stato scritto ed ispirato ai 125 anni dall’arrivo dell’ordine dei Salesiani a Bova Marina, dedicato alla vita del Santo che ha reinterpretato l’oratorio, ma soprattutto dedicato alla figura di un grande innovatore dell’educazione e della storia religiosa italiana; Don Bosco. Il quale tra sogno e realtà, farà viaggiare attraverso i momenti più importanti della vita del Santo di Torino, fino a portarlo tra i giovani di Bova Marina, i quali nonostante i tanti anni passati non smettono di amarlo.

Il tutto sarà condito e vissuto con tanta comicità, allegria, devozione, e con diversi spunti di riflessione. Questo sarà… “una storia da raccontare…..viaggio tra sogno e realtà“… non si può amare senza rischiare!

Scritto e diretto da Leo Plutino che si avvarrà della preziosa e fattiva collaborazione della coreografa Annalisa Vadalà, del M° Mariagrazia Nucera e di Rosaria Gambino, ma soprattutto della partecipazione di un cast ricco di bambini, adolescenti e giovani frutto del cortile dell’Oratorio di Bova Marina stesso, fiore all’occhiello dell’area grecanica intera, grazie proprio ai Salesiani che con impegno quotidiano portano il messaggio di Don Bosco a tutti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.