Bitcoin, tra poche ore l’attesissimo halving: ecco di che si tratta

L”halving’ del Bitcoin è dietro l’angolo, fra oggi e domani. L’halving, cioè il ‘dimezzamento’ che riguarda le emissioni giornaliere di Bitcoin è atteso nelle prossime ore e farà si che la ricompensa ottenuta dai miner (i minatori) per l’estrazione di ogni blocco di transazioni sulla blockchain sarà dimezzata, determinando così una diminuzione dell’estrazione giornaliera di Bitcoin.

Il meccanismo dell’halving è stato previsto dall’ideatore del Bitcoin, Satoshi Nakamoto: deve avvenire ogni circa quattro anni (ovvero ogni 210mila blocchi di transazioni) con l’obiettivo di ridurre l’inflazione della criptovaluta nel tempo e rafforzarne quindi la credibilità nel mercato e la fiducia degli investitori.I ‘miners’ che ricavano Bitcoin da calcoli matematici complessi con l’halving vedranno l’estrazione di criptovalute dimezzata e il bene della cripto sarà destinato a diventare l’asset più scarso al mondo.

Sarà il quarto halving nella storia della criptovaluta, nata nel 2008 dal programmatore con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto. halving in inglese significa “dimezzamento” e si riferisce alle emissioni giornaliere di Bitcoin. Il “dimezzamento” del Bitcoin, un evento preprogrammato che si verifica all’incirca ogni quattro anni, influisce sulla produzione di Bitcoin.

I minatori utilizzano parchi di computer specializzati per risolvere complicati enigmi matematici e quando ne completano uno, ricevono un numero fisso di Bitcoin come ricompensa.L’halving renderà il Bitcoin ancora più raro diminuendo di conseguenza il tasso di inflazione annuale della valuta. L’halving dimezza la ricompensa. E quando la ricompensa mineraria diminuisce, diminuisce anche il numero di nuovi Bitcoin che entrano nel mercato. Ciò significa che l’offerta di monete disponibili per soddisfare la domanda cresce più lentamente.

L’offerta limitata è una delle caratteristiche principali del Bitcoin. Esisteranno solo 21 milioni di Bitcoin, e più di 19,5 milioni di essi sono già stati estratti, lasciando meno di 1,5 milioni rimasti da cui attingere.Finché la domanda rimane la stessa o aumenta più velocemente dell’offerta, i prezzi dei Bitcoin dovrebbero aumentare poiché il dimezzamento limita la produzione. Per questo motivo, alcuni sostengono che il Bitcoin possa contrastare l’inflazione, ma gli esperti sottolineano che i guadagni futuri non sono mai garantiti.

Secondo il codice di Bitcoin, il dimezzamento avviene dopo la creazione di ogni 210.000 ‘blocchi’ – dove vengono registrate le transazioni – durante il processo di mining.Nessuna data di calendario è scolpita nella pietra, ma si divide all’incirca una volta ogni quattro anni. Le ultime stime prevedono che il prossimo halving avverrà tra la fine di oggi e l’inizio di sabato.

