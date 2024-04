A Bisignano grande successo per il Festival della Rapa

StrettoWeb

Successo a Bisignano in occasione della seconda edizione del Festival della Rapa, evento organizzato dall’Assessorato allo Sviluppo Agricolo del Comune di Bisignano, diretto da Francesco Chiaravalle, protagonista del percorso di valorizzazione e promozione di uno dei principali ortaggi della valle del Crati, il broccolo di rapa, ricercatissimo per le sue singolari qualità di gusto e per le eccellenti proprietà nutraceutiche.

L’Assessore Chiaravalle esprime grande soddisfazione per la riuscita dell’evento, in cui storia e modernità, passato e presente, si sono incontrati in nome dell’antico e nobile ortaggio quale appunto “la rapa”. Piatti tipici della tradizione contadina a base di rapa, hanno allietato il palato degli ospiti, piacevolmente sorpresi dalla varietà di profumi e sapori, sapientamente abbinati a dell’ottima musica e al buon bere, con la degustazione di vini delle cantine locali.

“Un appuntamento importante – sottolinea l’Assessore Francesco Chiaravalle – per discutere delle sfide a cui l’agricoltura e le aree rurali dovranno ancora fare fronte insieme agli Enti preposti per il riconoscimento IGP del broccolo di rapa di Bisignano. La sfida delle politiche agricole, è quella di favorire gli agricoltori nel presidio delle risorse naturali del territorio, non solo come luoghi di produzione agricola, ma anche come luoghi dell’abitare , del turismo, del fare impresa e dove lavorare in maniera competitiva e remunerata – conclude Francesco Chiaravalle -.

Presenti all’evento Francesco Fucile, Sindaco della Città di Bisignano; Rosaria Amalia Capparelli, Presidente del GAL Valle del Crati; Giancarlo Lamensa Vice Presidente della Provincia di Cosenza; Franco Aceto, Presidente regionale di Coldiretti Calabria; Luca Pignataro, Presidente di CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) Calabria Nord.

E ancora, Vincenzo Liguori, Biologo Nutrizionista; Pierfranco Costa, Direttore del GAL Valle del Crati; Giuseppino Santoianni Presidente Nazionale AIC (Associazione Italiana Coltivatori); Marcello Bruno, funzionario ARSAC; Fulvia Michela Caligiuri, Commissario dell’Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese; Gloria Tenuta Presidente GIAS (Gruppo Industriale Alimentare Surgelati) Luca Petrassi GIAS; L’ On. Gianluca Gallo Assessore all’ Agricoltura Regione Calabria; Valerio Caparelli Giornalista.

