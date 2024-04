Benvenuto Presidente! Mattarella oggi in Calabria, le tappe

StrettoWeb

Benvenuto Presidente! Oggi, 30 aprile, la Calabria si prepara ad accogliere il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A ridosso della Festa dei Lavoratori, il Capo di Stato visiterà due importanti realtà dell’agroalimentare cosentino per dare sostegno e appoggiare lo sviluppo che, da un lato, guarda all’identità e, dall’altro, all’innovazione e alla crescita. Ad accompagnare il Presidente anche il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Elvira Calderone.

Due le tappe fondamentali di Mattarella, concentrate nella provincia di Cosenza dove Mattarella arriverà intorno alle 10:30 con volo presidenziale. La prima visita a Mongrassano presso la Gias, azienda specializzata nel trattamento e nella produzione di alimenti surgelati, guidata da Gloria Tenuta che nel 2018 è stata nominata Cavaliere del Lavoro proprio da Mattarella.

Seguirà poi una tappa nel Pollino intorno alle 11:30, più precisamente a Castrovillari, per la visita alla cooperativa Assolac – Associazioni latte calabresi: l’azienda è leader in Calabria per la raccolta e commercializzazione del latte vaccino. Ad accompagnare il Capo di Stato, le istituzioni locali e regionali.

