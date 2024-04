Aumenta il pericolo di TikTok: social bloccato in vari paesi

StrettoWeb

Resoconto del South China Morning Post sullo stato di TikTok nei vari paesi del mondo: Paesi con un ban parziale limitato ai dispositivi dei governativi: Australia, Belgio, Canada, Danimarca, Unione Europea, Francia, Lettonia, Olanda, Nuova Zelanda, Norvegia, Taiwan, Regno Unito, Stati Uniti. Paesi con un blocco totale a livello di paese: Afghanistan, India, Nepal, Pakistan, Somalia.

In Cina invece Tiktok non è mai stato disponibile, dove è invece disponibile una versione locale con alcune differenze chiamata Douyin. Le cause principali dei divieti sono a causa delle preoccupazioni che l’app possa porre problemi di privacy e sicurezza informatica, nei paesi dove il blocco è totale si cita anche una questione morale, accusando l’app di promuovere contenuti immorali.

