Auguri a nonna Mariangela! 103 anni circondata dai figli, arrivati anche da lontano

StrettoWeb

Mariangela Pillari, la nonnina più longeva di Sant’Eufemia d’Aspromonte, ha festeggiato ieri il meraviglioso traguardo di 103 anni. Nata il 15 aprile 1921, madre di 8 figli (di cui una deceduta in tenera età e uno, Domenico, venuto a mancare da pochi anni), Mariangela è una donna d’altri tempi, con la tempra di chi le difficoltà della vita le guarda negli occhi e se le carica sulle spalle, per amore. Ieri Mariangela ha vissuto la gioia di festeggiare con i figli Vincenzo, Antonino, Giuseppe, Luigi, Rocco, Concetta.

Vincenzo e Giuseppe sono arrivati dall’Australia per festeggiare insieme a lei questo traguardo speciale. “Un’occasione per rivedere parenti, fratelli, cognati e nipoti“, ha raccontato Vincenzo. “Siamo tutti molto affiatati, anche con i fratelli che arrivano dall’Australia, e questo grazie all’educazione e all’onestà che ci ha insegnato nostra madre“, ha spiegato Antonino. Per Rocco la gioia più grande è quella di vedere la sua mamma che è “arrivata a quest’età, dopo tante lotte che ha fatto nella vita per farci crescere“.

Mariangela ha lavorato nei campi per tutta la sua vita, vivendo anche le atrocità della guerra. Nonna di 30 nipoti, 25 pronipoti, è diventata anche trisavola. Donna dalla profonda fede è stata sempre porto sicuro a cui approdare e la sua casa è sempre stata aperta a tutti. Per la sua famiglia è una fonte inesauribile e indispensabile di consigli e rassicurazioni. In calce all’articolo il simpatico video di saluti della signora Mariangela.

“Lei è la nostra forza e il nostro sorriso e il suo animo puro e generoso la rende meravigliosa – ci raccontano i famigliari commossi –. La sua fede e le sue preghiere fatte giornalmente per ogni familiare o conoscente la rendono ancora più forte e fiduciosa nella vita, nonostante i numerosi dolori vissuti e la fame vissuta durante la guerra. Ad omaggiarla oggi insieme a noi si sono aggiunti il sindaco, la giunta comunale e la banda del paese Thaleia“. Le parole di nonna Mariangela, nel vedere tanto affetto sono state: “grazie a tutti per l’immenso affetto, prego per tutti voi e il Signore vi benedica sempre“.

Alla signora Mariangela Pillari e a tutta la sua bella famiglia vanno gli auguri da parte della redazione di StrettoWeb!

Sant'Eufemia festeggia i 103 anni di Mariangela Pillari

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.