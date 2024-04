Attentato in un centro commerciale a Sydney, persone accoltellate

StrettoWeb

Diverse persone sono state accoltellate in un’aggressione avvenuta in in un centro commerciale a Sydney, secondo quanto riferisce la Polizia locale. Ci sarebbero diversi morti nell’attacco oggi in un centro commerciale di Sydney , il Westfield di Bondi Junction, secondo quanto scrive il Sydney Herald citandio un testimone che dice di aver visto diversi colpi per terra, in particolare almeno due.

Alcune indicazioni riferiscono che ci sono fino a sei morti nell’attacco al centro commerciale. La tv australiana Abc fa inoltre riferimento alla possibilità che vi possano essere due aggressori, ma la notizia non è confermata.

L’episodio è avvenuto nel vasto complesso del centro commerciale Westfield Bondi Junction, pieno di acquirenti del sabato pomeriggio. Il centro commerciale è stato chiuso e la polizia ha invitato le persone a evitare la zona. Testimoni oculari hanno affermato che sul posto si è scatenato il panico, con gli acquirenti che correvano per mettersi in salvo e la polizia che cercava di mettere in sicurezza l’area.

Diverse persone si sono rifugiate in un supermercato, dove sono rimaste per circa un’ora. Il suono delle sirene della polizia e degli elicotteri riempiva l’aria. Le riprese delle telecamere di sicurezza trasmesse dai media locali hanno mostrato un uomo che correva per il centro commerciale con un grosso coltello e persone ferite stese sul pavimento.

Il servizio di ambulanze dello stato del Nuovo Galles del Sud ha detto all’Afp che un uomo è stato ucciso dalla polizia e che probabilmente si tratta dell’aggressore al centro commerciale di Sydney.

