Assalto alla sede della Cgil, la Cassazione annulla 9 condanne

La Cassazione ha optato per un nuovo processo di appello per nove imputati per l’assalto alla sede della Cgil avvenuto il 9 ottobre 2021 a margine di una manifestazione dei “No Green Pass”. Tra le persone coinvolte Fabio Corradetti, Massimiliano Ursino, Mirko Passerini e Claudio Toia.

La Corte di appello di Roma aveva confermato le condanne degli imputati per devastazione, ma secondo la Cassazione è necessario tornare in secondo grado poiché ci sono “carenze di motivazione di entrambe le sentenze in ordine alla ricostruzione dei fatti sotto il profilo del turbamento dell’ordine pubblico, oggetto giuridico della fattispecie”.

