“Art Talks”, Vito Teti all’Accademia di Belle Arti di Catanzaro

Sarà Vito Teti a concludere la sessione dedicata ai seminari di

approfondimento dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro. Il ciclo di incontri intitolato “Art Talks”, promosso dal Dipartimento di Arti Visive dell’Aba del capoluogo di regione, conclude la sua prima parte con l’antropologo e autore, tra gli altri, de “La Restanza”, il testo che dà il titolo proprio all’appuntamento di sabato 6 aprile (ore 11:00, Aula Magna, sede di via Tripoli 46/48).

A introdurre l’incontro, dedicato agli studenti dell’Accademia ma aperto alla partecipazione, gratuita, di chiunque fosse interessato, sarà Maria Saveria Ruga, storica dell’arte e docente Aba. Oltre a Teti, interverranno Virgilio Piccari, direttore dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, Giuseppe Guerrisi, coordinatore della Scuola di

Scultura, e Simona Caramia, coordinatrice del Dipartimento di Arti Visive.

Ma “Art Talks” non si conclude qui: nella settimana dal 13 al 18 maggio prenderà il via la sessione del progetto dedicata ai workshop per gli studenti a cura di artisti di caratura internazionale come Christiane Löhr, Luca Vitone, Andrea Chiesi, Lucia Scuderi,

Alessio Fortunato e Margherita Sgarlata.

“Il percorso di “Art Talks” – ha spiegato Virgilio Piccari – intende fornire agli studenti dell’Accademia ulteriori strumenti di approfondimento, chiavi di lettura del contesto sociale, storico e artistico che vadano al di là del normale percorso formativo curriculare, così da ampliare ulteriormente la conoscenza e stimolare la riflessione. Fin qui, la risposta è stata più che positiva, sintomo che un format del genere è capace di creare attenzione e interesse nei nostri studenti e nella città”.

