Art Day: libero sfogo all’estro con i laboratori creativi a Corigliano-Rossano

Una giornata dedicata all’arte in quel di Corigliano-Rossano: mercoledì 17 aprile dalle 15 alle 18, nelle aule e nei laboratori della sede centrale del Polo Liceale “San Nilo” in via De Florio, 70, saranno allestiti atelier creativi e laboratori artistici, per scoprire talenti e sperimentare abilità nascoste. Le attività sono aperte ai ragazzi delle

scuole medie.

Un pomeriggio dedicato alla creatività e alla conoscenza dell’offerta

formativa del liceo artistico, sarà possibile incontrare i docenti e gli studenti degli indirizzi di Design e Arti Figurative.

