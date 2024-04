Angri-Viola, coach Cigarini: “basta incubi a fine gara, vittoria appassionante”

StrettoWeb

La Myenergy Viola ritorna al successo. Vince una complicatissima sfida in Campania, in quel di Angri, e rilancia le proprie quotazioni postseason. Ecco l’analisi dell’allenatore Federico Cigarini al termine della sfida.

Angri-Viola: vittoria pesante per i neroarancio

“Ero consapevole della forza e del valore della Pallacanestro Angri. Ero sicuro che i campani avrebbero messo in scena una gara tosta. Lo hanno dimostrato in toto. Siamo andati in vantaggio di tanti punti ma, in un campo caldo ed appassionato come il PalaGalvani eravamo consapevoli che potevamo subire un ritorno dei locali.

Abbiamo giocato un punto a punto appassionante, l’ennesimo di questa stagione e della fase del Play-In-Gold: avevo un po’ di ‘incubi’. Se andiamo a rivedere quel che è successo finora portiamo con noi nel bagaglio due sconfitte all’ultimo tiro contro Molfetta, la sconfitta al tempo supplementare a Salerno, la sconfitta in rimonta contro Monopoli dove eravamo stati sempre sopra.

Aggiungiamo alla sommatoria che arrivavamo da tre sconfitte consecutive, dato che non ci era mai capitato, dunque, avevamo grande voglia di salutare, si spera per sempre un po’ di ‘incubi’ da finali di gara. Gara giocata molto bene. Sono contentissimo della risposta dei ragazzi e faccio tanti complimenti ai miei ragazzi“.

Monopoli-Viola

“Guardiamo una partita alla volta. Noi, in questo momento non pensiamo, scendiamo in campo per far bene e vincere. Contro Monopoli abbiamo giocato una buona partita per poi subire una grande rimonta dei pugliesi. Ci riposiamo, ci alleniamo sin da subito e pensiamo a vincere“.

