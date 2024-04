Anche Cateno De Luca tra gli ospiti del Festival del Sud di Vibo Valentia

StrettoWeb

Andrea Pusateri, Mario Mori, Giuseppe De Donno, Elena Basile e Angelo greco sono le personalità che hanno ricevuto il Premio nazionale Protome nella seconda giornata del Festival del Sud – Valentia in Festa. Nella giornata conclusiva del Festival del Sud, il prestigioso riconoscimento sarò conferito a Lorenzo Tosa, Emanuele Fiano, Luigi De Magistris, Cateno De Luca, Antonino Monteleone e Alessandro Di Battista. Pubblichiamo il programma della terza giornata del festival.

10:00 – Vorrei chiederti di quel giorno, con Lorenzo Tosa. Modera Cristina Iannuzzi, giornalista di LaC News24. Interviene la Dirigente Tiziana Furlano.

10:00 – Destini nell’ombra, con Luciano Prestia. Modera Rosie Costantino. Intervengono Maria Limardo, Sindaco di Vibo Valentia; Marisa Manzini, Procuratore della Repubblica e Saverio Fortunato, Rettore dell’istituto di Criminologia.

10:00 – Sempre con me. Le lezioni della Shoah, con Emanuele Fiano. Modera il giornalista Francesco Iannello. Interviene il Presidente della provincia Corrado L’Andolina.

11:00 – Fuori dal sistema, con Luigi De Magistris. Modera Pablo Petrasso, vice-direttore di LaC News24. Intervengono l’avv. Giulia D’Agostino, dell’Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia e il Sindaco di Jonadi, Fabio Signoretta.

11:00 – Sulla pelle e nel cuore. Quei bravi ragazzi che uccidono, con Vittoriana Abate e Cataldo Calabretta. Modera la dirigente Maria Francesca Durante. Intervengono l’avv. Lea Pirillo, dell’Associazione Foglie di Dafne; il Consigliere Regionale Michele Comito; il dirigente scolastico Raffaele Vitale.

11:00 – Batticuore. Come vivere bene e più a lungo, con Ciro Indolfi. Modera la giornalista Carmen Bellissimo. Intervengono la dirigente Luisa Vitale e l’avv. Rosalinda Romano, della camera di commercio Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.

17:00 – Non tutto è successo, con Cateno De Luca. Moderano Enrico De Girolamo, vice-direttore di LaC News24. Intervengono il Sindaco di Stefanaconi, Salvatore Solano; il sindaco di Pizzo, Sergio Pititto; il Sindaco di San Nicola da Crissa, Giuseppe Condello; il Segretario Generale Domenico Libero Scuglia.

18:00 – Erba. Verità, dubbi e misteri sulla strage di Erba, con Antonino Monteleone. Modera Pietro Comito, giornalista LaC News24

19:00 – Scomode verità: Dalla guerra in Ucraina al massacro di Gaza, con Alessandro Di Battista. Modera Alessandro Russo, Direttore di LaC News24.

I laboratori per i giovani

Nei tre giorni del festival, si svolgeranno attività organizzate per coinvolgere i bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado in esperienze educative e divertenti che stimolano la loro creatività e fantasia. Questi laboratori offriranno un ambiente in cui i bambini potranno esplorare diverse forme d’arte e di espressione creativa, incoraggiando la loro immaginazione e il loro pensiero critico attraverso attività pratiche e interattive.

In tutti i tre giorni del festival, saranno presenti decine di laboratori, come quello della BCC Calabria Ulteriore svolgerà dei corsi gratuiti di educazione finanziaria: un’opportunità di straordinaria importanza per imparare ad orientarsi nel periodo di crisi che stiamo vivendo.

L’arte protagonista del Festival del Sud

All’interno del Valentianum, lo splendido convento di San Domenico costruito nel XVI secolo, sarà possibile visitare il museo Lìmen. Il chiostro ospiterà le opere degli artisti ospiti della “Bottega d’Arte Limen”, istituita da Antonio La Gamba all’interno del complesso monumentale del Valentianum di Vibo Valentia. La Gamba, inventore di un procedimento artistico unico denominato metalxilografia e depositato quale brevetto di utilità, esporrà delle opere di incisione e grafica. Antonio Cardona presenterà le sue sculture e le sue maschere giganti. Antionio Polistena esporrà i suoi “giganti”.

Il Festival del Sud – Valentia in festa è sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo. L’evento è patrocinato dal Comune e dalla Provincia di Vibo Valentia, dall’Ordine degli Avvocati di VV, dalla Camera di Commercio Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia, dal GAL Terre Vibonesi, dalla Confcommercio di VV e dalla Confindustria di Vibo Valentia. Il progetto è candidato all’Avviso Attività Culturali 2023 a valere sul PAC 2014/ 2020- Az. 6.8.3.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.