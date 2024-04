Ai nastri di partenza la manifestazione di Padel “Rodeo dei Rodei”

StrettoWeb

Continua la stagione sportiva di Padel ASI: il circuito, ideato per la prima volta con un’innovativa formula di gioco, andrà in scena sabato 27 aprile, in simultanea su 8 differenti impianti sportivi di padel , dislocatiti su tutta la provincia reggina. Per l’occasione sono attese 64 coppie, ovvero 128 atleti, provenienti da tutta le aree della provincia, e ciò preannuncia un primato numerico in termini di partecipazione ad un evento sportivo di padel organizzato nella città Reggio Calabria.

“La manifestazione proposta, denominata rodeo dei rodei, si pone l’ambizioso obbiettivo di fare rete tra i circoli e di distribuire giocatori di livello in più gironi, incentivando così la partecipazione alle competizioni di atleti amatoriali – dichiara il presidente Fabio Gatto del Comitato Provinciale ASI Reggio Calabria – Grazie all’iniziativa privata, Reggio Calabria dispone di un’adeguata impiantistica sportiva nella disciplina del padel, motivo per cui, iniziative di questa portata, realizzano una pronta sinergia tra i vari impianti esistenti, stimolano la domanda di gioco e gettano basi per ospitare eventi di padel di interesse interregionale e/o nazionale”.

Gli impianti che ospiteranno l’evento sono: CKC Padel Garden, Tuyo Club, Vamos Padel, Castiglia Padel Center, Joy Tower Padel Club, Marìtimo – Club de Padel Locri, Padel Pitrastorta, Globo Padel Cittanova.

Le squadre vincenti nei rispettivi gironi avranno accesso al Master provinciale, che verrà disputato il giorno successivo, ovvero domenica 28 aprile, ore 15:00, presso l’impianto “APAN R.C. Padel Accademy”, per contendersi l’accesso alla prestigiosa multiconvention sportiva “ASIADI 2024” in programma il 7/8/9 giugno 2024 presso il Club Resort Itaca e Nausicaa di Rossano Calabro (C.S.).

Tramite la pagina Instagram “asi padel tour”, l’indirizzo e-mail asireggiocalabria@gmail.com o direttamente presso i centri padel che aderiscono all’iniziativa è ancora possibile iscriversi o chiedere informazione per partecipare all’evento.

