Aeroporto dello Stretto, Ripepi su Ryanair: “è tutta una manovra elettorale…”

Diretta social per Massimo Ripepi, consigliere comunale di Alternativa Popolare di Stefano Bandecchi e candidato sindaco di Rivoluzione Rheggio, con argomento principale i primi voli di Ryanair all’Aeroporto dello Stretto. “Siamo contenti dell’arrivo della compagnia a Reggio Calabria ma è solo una manovra elettorale in vista delle Europee ed un contentino per la città.

“Cosa succederà quando Ryanair andrà via? Rischia di perdere anche Ita. Per sviluppare realmente lo scalo va cambiato il piano nazionale degli aeroporti e fare alcuni lavori strutturali indispensabili”, rimarca Ripepi.

