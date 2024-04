Aeroporto dello Stretto, la commovente storia del comandante Ryanair reggino Loris: ad attenderlo moglie e figlio

StrettoWeb

Il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha pubblicato su facebook un post dopo l’arrivo di ieri sera del volo di Ryanair che fará viaggiare migliaia di persone in Calabria e in Europa. Ecco il post: “Una bella storia… Ieri sera è atterrato a Reggio Calabria l’aereo di Ryanair che fará viaggiare migliaia di persone in Calabria e in Europa. Ad accogliere il pilota la moglie e il figlio del comandante reggino doc, Loris Tripodi.

Le partenze Ryanair di oggi:

Bologna ore 06.15

Venezia ore 10:25

Torino ore 15:15

Gli arrivi Ryanair di oggi:

da Bologna ore 10.00

da Venezia ore 14:25

da Torino ore 19:45

Mentre da domani la compagnia irlandese inaugurerà i voli internazionali da Reggio Calabria per Barcellona, Berlino, Manchester, Marsiglia e Tirana.

Si parte”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.