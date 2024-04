Addio al Presidente di Confesercenti Cosenza: si è spento durante la presentazione di un libro

StrettoWeb

Dino De Santo, Presidente della Confesercenti di Cosenza, è venuto improvvisamente a mancare. E’ morto ieri sera a Rovito mentre era impegnato nella presentazione di un libro. Un fulmine a ciel sereno per tutta la comunità, anche per il sindaco Franz Caruso che, attonito, ha commentato la notizia e ha espresso “sentimenti del più profondo cordoglio per la scomparsa di Dino De Santo, imprenditore turistico riconosciuto ed apprezzato in tutta la città e nell’area urbana. E lo è ancora di più se si considera che solo questa mattina ci eravamo incontrati casualmente su Viale Mancini dove mi ero recato per una passeggiata in città”.

“Vedendomi, Dino mi ha anche scattato con il suo cellulare una foto che mi ha inviato subito dopo. E’ tutto molto triste – ha aggiunto Franz Caruso. “A Dino mi legava una profonda amicizia, così come a sua moglie Antonella Magnelli, Vice Sindaco e assessore alla cultura del Comune di di Rovito. A lei e ai due figli di Dino De Santo, Armando e Pierpaolo, vanno, in questo doloroso momento, il mio commosso pensiero e la mia vicinanza e quello di tutta l’Amministrazione comunale”.

De Santo è stato, in passato, anche consigliere comunale di Cosenza: “fu consigliere comunale di Palazzo dei Bruzi, nelle file della DC – ricorda ancora Caruso –, per tre consiliature, dal 1975 al 1980, dal 1980 al 1985 e dal 1098 al 1990 e fu nominato assessore, durante le prime due giunte guidate dal Sindaco Franco Santo, dal luglio del 1986 al settembre del 1987″.

