A Reggio Calabria il primo stage di difesa personale per adolescenti

A Reggio Calabria il primo stage di difesa personale, riservato solo agli adolescenti, si terrà sabato 13 aprile dalle ore 15:00 alle 18:00 presso l’ A. S. D. Academy Sport Center. Introdurrà l’avvocato e criminologa Antonietta Maria Altomonte la quale farà un’analisi teorica dei reati da codice rosso, in particolare lo stalking, i maltrattamenti domestici e altri fenomeni come il bullismo nelle scuole.

Seguirà la lezione teoria e pratica diretta dal Maestro Luigi Panella. Tale lezione non sarà assolutamente presentata per arrecare danni ad altri ma, anzi, per apprendere come uscire dalle situazioni pericolose

senza farsi male o fare male, nei limiti del possibile.

