A Ciminà giornata di solidarietà per l’ospedale di Locri

L'”Associazione Angela Serra per la Ricerca sul Cancro” sez. locride, ha preso l’impegno di elaborare a proprie spese un progetto per realizzare all’interno dell’Ospedale di Locri un’area di circa 1000 mq da mettere a disposizione dell’Oncologia, per consentire ai cittadini che ne hanno necessità di potersi curare in ambienti accoglienti e funzionali.

L’Associazione vorrebbe anche farsi carico dei costi per la realizzazione completa dell’opera. Per realizzare questo obiettivo, c’è bisogno del sostegno convinto di tutta la comunità della Locride. Si stanno mettendo in campo tante attività finalizzate alla raccolta fondi, tra queste la giornata di solidarietà organizzata dall’Amministrazione Comunale di Ciminà, dai suoi cittadini, da imprese e associazioni locali che metteranno a disposizione il loro tempo, i loro prodotti e le loro organizzazioni.

“Come Slow Food Reggio Calabria – Sezione Locride sosteniamo la buona riuscita dell’iniziativa ed esortiamo a dare il proprio contributo partecipando all’evento che, attraverso la raccolta fondi, aiuterà alla ri-funzionalizzazione dell’Oncologia di Locri“, si legge in una nota.