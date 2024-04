A Capo d’Orlando i Patriots in concerto

StrettoWeb

Venerdì 3 maggio alle ore 21:00, al CineTeatro Rosso di San Secondo di Capo d’Orlando, si terrà “Areknames – Viaggio oltre lo spazio siderale“, il concerto tributo al grande Maestro Franco Battiato. L’evento, organizzato in collaborazione con la casa editrice indipendente Rise&Press vedrà sul palcoscenico i Patriots, una tribute band formata da giovani musicisti siciliani, che intende omaggiare la personalità musicale, intellettuale e umana di uno dei più grandi artisti della musica italiana.

Con le loro straordinarie capacità interpretative, i Patriots proporranno al pubblico orlandino le suggestive atmosfere delle canzoni di Battiato, in un viaggio sonoro multisensoriale per tutti gli amanti della sua musica. Un’occasione imperdibile per rivivere i grandi successi di Battiato, per riscoprire la lunga carriera e le illustri collaborazioni di un’artista poliedrico, innovatore del linguaggio musicale dal pop all’elettronica, fino alle contaminazioni con la musica sacra e l’opera lirica.

I Patriots nascono a Messina nel settembre del 2022 da un’idea di Sonny Foschino, Carlo Alex Navarra e Simone Bombaci. La formazione, che ha debuttato lo scorso 1° settembre all’arena di Villa Dante, nell’ambito delle manifestazioni estive patrocinate dal Comune di Messina, è composta da Sonny Foschino (voce), Silvia Caliò (voce), Simone Bombaci (batteria e percussioni), Maria Pia Favasuli (basso), Francesco Natoli (chitarra), Valerio La Torre (violino), Carlo Alex Navarra (synth e sax) e Michele Puleo (tastiere).

Biglietti disponibili su VivaTicket e presso tutti i punti vendita autorizzati.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.